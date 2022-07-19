Передача земель от Минобороны Чебаркулю поможет в развитии инфраструктуры и туризма

Важное решение позволит городу принимать участие в федеральных программах

Во вторник, 19 июля, стало известно, что правительство Челябинской области и Минобороны РФ после большой подготовительной работы подписали совместное соглашение о передаче земель военного ведомства в собственность города. Редакция ИА «Первое областное» узнала у экспертов, почему это решение важно для региона и какие перспективы оно открывает.



Ситуацию с важным для региона соглашением прокомментировал полномочный представитель губернатора Челябинской области на территории Чебаркульского района Станислав Мошаров.

«Во-первых, когда решение будет окончательно оформлено, жители получат возможность участвовать во всех программах. Сегодня, к сожалению, пока земля принадлежит Министерству обороны, они не имеют возможности участвовать ни в федеральных, ни в региональных программах»,

— заявил Станислав Мошаров.

Напомним, в регионе сейчас работает несколько важных программ, по которым можно благоустроить места отдыха и социальные объекты за счет федеральных и областных средств. Но направлять на эти земли средства по программам «Формирование комфортной городской среды», «Инициативное бюджетирование» и другим регион ранее не мог. Ведь земли находились в собственности военного ведомства, а не муниципалитета.

«Самое главное — появятся благоустроенные дворы, будет возможность разбираться с внутриквартальными проездами, которые сегодня требуют ремонта, тротуарами — всем, что касается благоустройства. Это возможность и нам как региону тратить деньги и участвовать в федеральных программах. Это касается всех аспектов, в том числе наружного освещения и ремонта коммунальной инфраструктуры», — добавил спикер.

После достигнутого соглашения впереди — длинные формальные процедуры, но главное, стратегическое препятствие устранено, уверены эксперты.



«И снова говорим о решении командой Текслера важнейшей проблемы, которая длилась десятилетиями, — вопрос о передаче земель, входящих в границы Чебаркульского полигона, поднимался еще в начале нулевых. На землях расположены несколько поселков, баз отдыха и санаториев, полноценным развитием которых у „гражданской“ власти не было возможности заниматься. Замечу, что с подачи губернатора этот вопрос поднимался и на Днях Челябинской области в Совете Федерации — таким образом, просматривается связь и с недавним приездом в регион Валентины Матвиенко», — считает политолог Александр Мельников.

О том, что это событие значит для региона и местных властей, рассказал политолог Андрей Лавров. Он отметил, что проблема земель министерства обороны досталась области еще от Советского Союза. Тогда Минобороны принадлежали огромные, избыточные территории. В 90-е годы шла многолетняя борьба по использованию этих земель, которые и в центрах городов были тоже. Военные училища, например.



«Но я не хочу сказать, что Минобороны злодеи. Что тогда творилось, люди прекрасно понимали. Я знаю военных людей, они говорили: не отдадим, потому что разворуют. Пусть это будет лучше государева земля»,

— подчеркнул Андрей Лавров.

Передача земли Минобороны муниципалитету означает, что ситуация сдвинулась с мертвой точки. Причем и на государственном уровне — в период спецоперации между Минобороны и региональными властями налаживается иной уровень контакта: они одно дело делают.



«Региональная власть в данном случае — руководство военного подразделения. Мы понимаем, что должность главы Челябинской области важна вдвойне и была бы не генеральская, а маршальская. Меня радует, что вот этот контакт налаживается именно в Челябинской области», — поделился политолог.

Команда Алексея Текслера на региональном уровне, по словам Лаврова, известна в первую очередь тем, что умеет донести свою точку зрения до самых разных аудиторий: от представителей крупного бизнеса до федеральных властей, а в данном случае — до одного из самых закрытых министерств.



«Также меня, как челябинца, безумно радует целевое использование. Это же территория туризма, вы представляете, какие там земли. Под Чебаркулем земли нетронутые. Прекрасные территории — колоссальный задел для туристического развития», — сказал эксперт.

То есть в первую очередь это туристический потенциал. Для региональных властей это укрепление их имиджа как переговорщиков и лоббистов, демонстрация их уровня политической коммуникабельности, потому что самые сложные переговорщики — военные.



Согласно проектному документу в границы населенного пункта планируют включить и земли лесного фонда, на которых также расположены жилые дома и здравницы. Сейчас правительство Челябинской области активно взаимодействует с федеральными ведомствами по этому вопросу.



Авторы: Виталий Гущинский, Анна Соколова, Евгения Шершнева