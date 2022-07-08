Перед выходными жителей Челябинской области предупредили о пробках из‑за дорожного ремонта

Рассказываем, где будет затруднено движение

В Челябинской области в ближайшие выходные ожидается по-настоящему летняя погода. Многие жители региона отправятся за город, ближе к водоемам. Об участках дорог, где затруднено движение из-за ремонтных работ, напомнили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Ремонтные работы ведут на трассе А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан на участке с 32-го по 53-й километр в Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах. Также осложнено движение на участке автодороги М-5 «Урал» от Чебаркуля до Миасса. Закрыто движение на автодороге Златоуст — Магнитка от съезда к нацпарку «Таганай» до границы Златоуста. Объехать можно по маршруту Златоуст — Медведевка — Куса — Магнитка.

«На других участках ремонта региональных автодорог организовано реверсивное движение или обеспечен объезд, проблем с движением не возникает», — сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

9 и 10 июля в Челябинской области обещают солнечную и жаркую погоду. При этом в субботу в отдельных районах региона возможны кратковременные дожди с грозами, передают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Те, кто решит провести выходные в городе, могут выбрать оборудованный пляж из списка, опубликованного администрацией Челябинска.