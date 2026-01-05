Перед въездом в Касли установят огромную скульптуру коня

Объемный арт-объект станет увеличенной копией скульптуры Петра Клодта

Год Лошади принесет удачу Каслинскому округу: конь на гербе вернется в новом облике. В наступившем 2026 году, символизирующем Лошадь, Каслинский муниципальный округ готовится к удачному периоду. Ведь изображение коня украшает герб города Касли и всего района — это не случайность, а дань местным традициям чугунного литья. К юбилею города на его въезде установят новый арт-объект — копию скульптуры Петра Клодта «Конь с попоной» высотой 3,5 метра.

Современный герб Касли и Каслинского района утвердили в 2002 году. Его прообраз — этюд знаменитого скульптора Петра Клодта к конной группе Аничкова моста в Санкт-Петербурге, отлитый на Каслинском заводе в 1900 году. На серебряно-золотом поле герба возвышается чёрный силуэт восстающего коня под попоной и с уздечкой. В 2007 году для городского поселения Касли создали похожий герб на лазорево-серебряном поле. Оба символа внесены в Государственный геральдический регистр России.

Конь Клодта стал иконой Каслей: его ажурный силуэт на въездном знаке появился на скале над дорогой в 1977 году. Он 34 года встречал гостей, но в 2011-м его сняли из-за расширения трассы и соображений безопасности. Почти два с половиной года символ отсутствовал, пока в 2014-м не вернулся за Киретинским мостом.

К 280-летию Каслей в 2026 году плоский силуэт заменят на грандиозный арт-объект — литую металлическую скульптуру «Конь с попоной» высотой 3,5 метра. Это увеличенная копия работы Клодта на постаменте с надписью «Касли». Новый конь будет приветствовать гостей у ворот города мастеров художественного литья, усиливая символику удачного Года Лошади.

По материалам газеты «Красное знамя», Людмила Ничкова