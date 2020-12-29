Перед судом за растрату предстанут сотрудницы «Треста Магнитострой»

Женщины похитили со склада песок, гравий и щебень, затем продали их

В Магнитогорске прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух бывших сотрудниц ООО «Трест Магнитострой». Они обвиняются в растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

По версии следствия, две сотрудницы работали весовщиками-кассирами Управления производства инертных материалов № 1. С апреля 2017-го по декабрь 2018 года они похитили со склада песок, гравий и щебень, после чего реализовали их. В программу учета они вносили ложные сведения о покупателях.

«Вторые экземпляры отчетов текущих взвешиваний похищенной продукции, подлежащие передаче в бухгалтерии, не учитывали при составлении ежемесячных отчетов отгрузки инертных материалов, а изымали и уничтожали», — рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

За наличный расчет они предлагали товар по сниженным ценам. Сумма похищенных материалов составила около 7,2 миллиона рублей.

На авто одной из обвиняемых наложен арест. Дело рассмотрит Агаповский районный суд.