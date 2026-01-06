В преддверии Рождества в Челябинске усилены работы по уборке города от снега. Как сообщили в мэрии, общее количество задействованной снегоуборочной техники на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях превысило 340 единиц.
Особый приоритет отдан очистке выделенных полос для общественного транспорта, подъездных путей к храмам, социальным объектам и оперативному вывозу снега на полигоны.
«Серьезные осадки обошли нас стороной, но это не означает, что можно снижать темпы уборки», — заявил на оперативном совещании заместитель главы города Дмитрий Агеев.
Только дорожные службы и подрядные организации сегодня задействовали 250 единиц техники и почти 500 рабочих для очистки основных магистралей. Районные администрации дополнительно направили 93 машины и более 200 человек на уборку дворов, внутриквартальных проездов и подходов к контейнерным площадкам.