Перед Рождеством улицы Челябинска очищают более 340 машин

Особый приоритет отдан выделенке и подъездам к храмам

В преддверии Рождества в Челябинске усилены работы по уборке города от снега. Как сообщили в мэрии, общее количество задействованной снегоуборочной техники на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях превысило 340 единиц.

Особый приоритет отдан очистке выделенных полос для общественного транспорта, подъездных путей к храмам, социальным объектам и оперативному вывозу снега на полигоны.

«Серьезные осадки обошли нас стороной, но это не означает, что можно снижать темпы уборки», — заявил на оперативном совещании заместитель главы города Дмитрий Агеев.

Только дорожные службы и подрядные организации сегодня задействовали 250 единиц техники и почти 500 рабочих для очистки основных магистралей. Районные администрации дополнительно направили 93 машины и более 200 человек на уборку дворов, внутриквартальных проездов и подходов к контейнерным площадкам.