Перед паводком на дорогах Челябинской области прочистят 94 км водопропускных труб

Особое внимание уделяется объектам, отремонтированным по федеральному нацпроекту

Дорожники Челябинской области приступили к подготовке транспортной инфраструктуры к пропуску весеннего паводка. Как сообщили сегодня, 22 марта, в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, на автодорогах области предстоит прочистить 4600 водопропускных труб общей протяженностью порядка 94 километров, а также произвести опиловку льда вокруг мостовых опор.

Противопаводковые работы на областных дорогах проводятся с начала марта. Уже открыты и очищены от снега водопропускные трубы на автодорогах Каменский — Подгорный, Демарино — Старый Кумляк, Магнитогорск — Кабанка, Южноуральск — Магнитогорск, Тугозак — Летягино, Хомутинино — Челябинск — Троицк, Увельский — Малое Шумаково, Южноуральск — Увельский и других.

Особое внимание уделяется объектам, отремонтированным по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Так, недавно завершили расчистку труб на дороге Рождественка — Мордвиновка в Увельском районе, где в рамках трехлетнего контракта в этом году планируется завершить ремонт.

При подготовке к пропуску паводка также большое внимание уделяется обеспечению безопасности мостов и путепроводов. Для снятия нагрузки с опор при первой подвижке льда на реках проводится опиловка льда вокруг мостовых опор. В настоящее время устройство штрабы вокруг опор завершилось на нескольких мостах, в том числе через реки Ольховка, Куказар и Кулахты.

В Миндортрансе уточнили, что все противопаводковые работы ведутся на объектах, которые были отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», и там, где в наступающем дорожном сезоне запланирован ремонт.