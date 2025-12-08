Перед Новым годом в Челябинске вырос спрос на фейерверки

﻿Цены на них — тоже

Вспомните свой детский восторг, когда в новогоднюю ночь под бой курантов слышишь хлопки из непроглядной темноты. Бежишь к окну, а там — черное небо разрисовано яркими красками. И каждый хлопок — новый цвет, новый узор или вовсе надпись. Челябинцы, планирующие устроить яркий фейерверк в новогоднюю ночь, уже начинают скупать пиротехнику, об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали в магазине пиротехники.

«Радует, что покупатели задумываются о фейерверках в начале месяца, а не в последние дни, когда у нас уже очередь и ассортимент по акции подходит к концу», — говорят в магазине.

Несмотря на общий рост цен и увеличение стоимости логистики, продавцы стараются не задирать цены.

Цена небольших свечей в этом году варьируется от 100 до 500 рублей, а стоимость крупной батареи салютов доходит до десяти тысяч рублей. Стоимость очень крупных наборов может доходить и до 70 тысяч рублей.

Обладателям частных домов продавцы советуют обратить внимание на «фонтаны». Это наземные фейерверки, которые многие могли видеть на сцене во время выступления. Яркие искры вырываются из небольшой трубки фонтаном. Такой набор стоит от двух до трех тысяч рублей, и он идеален для частного дома, потому что не требует большой площади.

При запуске фейерверка тем не менее следует соблюдать определенные правила безопасности.

«Для запуска салютов нужна площадка радиусом 30 метров — никаких линий электропередач, деревьев, людей и различных сооружений поблизости. Первым делом находим подходящее место и укрепляем изделие — притоптанным снегом до половины изделия по кругу. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки, не наклоняясь над фейерверком. И сразу же уходим на безопасное расстояние», — предупреждают эксперты.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как запустить фейерверк и не устроить пожар. К слову, в праздники важно позаботиться и о здоровье своих животных: для них салюты могут стать страшным сном.