Перед Новым годом в Челябинске в 3 раза выросли продажи автокормушек

Хозяева животных готовятся к зимним отпускам и отъездам

В предновогодние недели жители Челябинска озаботились услугами специалистов по уходу за животными. Так, горожане стали чаще вызывать зоонянь и скупать аксессуары и игрушки для животных, сообщает портал bfm74.ru со ссылкой на аналитиков «Авито Услуг» и «Авито Товаров».

Наибольший рост спроса зафиксирован на услуги по обслуживанию аквариумов. Поиск специалистов для чистки резервуаров и кормления рыбок увеличился в 4,6 раза. Помощников для ухода за экзотическими питомцами — рептилиями, амфибиями и пауками — стали искать в 3,6 раза чаще. Также на 30% вырос запрос на услуги по присмотру за птицами, а на 22% — по уходу за лошадьми. Традиционно востребованной осталась услуга выгула собак, спрос на нее поднялся на 41%.

Параллельно с услугами горожане активно приобретают товары для животных. Лидером роста продаж стали автокормушки: в предновогоднюю пору их покупают в три раза чаще. На 50% увеличились продажи игрушек для кошек, а для собак — в два раза. Также заметно вырос спрос на поводки (+33%), будки (+25%), кормушки (+24%) и домики (+8%).

Эксперты связывают такую активность с традиционным предпраздничным ажиотажем, когда владельцы животных готовятся к отъездам или стремятся сделать подарки своим питомцам.

Напомним, ранее корреспондент ИА «Первое областное» узнал, как работает зоогостиница и каких животных принимают на временное содержание.