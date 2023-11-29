Перед Новым годом почта перешла на усиленный режим работы

За месяц южноуральцам доставят более 300 тысяч посылок

В Челябинской области Почта России перевела на усиленный режим работы сортировочные центры. До конца года южноуральцам доставят свыше 300 тысяч отправлений, почти половина из них — это международные посылки, сообщили в региональном управлении почтовой связи.

Для почтальонов в преддверии новогодних праздников, а затем предстоящих рождественских и 23 Февраля и 8 Марта, наступил «высокий сезон». На почте пообещали, что сократят время обслуживания клиентов с помощью цифровых сервисов. Один из них — доставка посылок на дом.

«В настоящее время все сортировочные объекты региона, включая магистрально-сортировочный центр, работают в усиленном режиме. 31 декабря они будут также принимать и обрабатывать почту», — пояснили в пресс-службе почтовой связи региона.

Здесь добавили, что так отделения будут работать до марта 2024 г. включительно. Напомним, ранее южноуральцы жаловались на задержку посылок из-за сбоев в работе магистрального сортировочного центра.