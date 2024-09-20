Перед инаугурацией Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню

Тем самым он выразил уважение к предкам

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Перед церемонией вступления в должность Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню. Тем самым губернатор оказал знак глубокого уважения к поколению победителей, совершивших великий подвиг.



Вместе с главой региона в церемонии приняли участие труженик тыла, Герой России, летчик-космонавт, участник СВО, работник «ЧТЗ-Уралтрака», представители «Движения первых».



Напомним, Алексей Текслер одержал уверенную победу на выборах: за него проголосовали 1 023 767 южноуральцев, что составляет 81,28%.