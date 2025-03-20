Перебои с интернетом затормозили работу медиков в Челябинской области

Задержки возникают при оформлении электронной документации

В четверг, 20 марта, по всей России отмечаются перебои в работе интернета — время от времени он замедляется и не дает открыть отдельные сайты. Это сказалось и на медицине Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«В связи с техническими неполадками 20 марта наблюдается замедление и нестабильная работа медицинской информационной системы Челябинской области, в связи с чем возможны задержки при оформлении электронной медицинской документации пациентов в поликлиниках и стационарах», — отмечают в пресс-службе.

В ведомстве добавляют, что к устранению проблем уже привлечены сотрудники технической поддержки и компании-разработчика.

При этом всю медицинскую помощь пациентам оказывают в полном объеме.

По данным Роскомнадзора, проблемы в работе ряда российских сервисов связаны со сбоями на иностранной серверной инфраструктуре.