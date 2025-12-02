Перебои с подачей воды в Коркино будут решены в следующем году

В 2026-м завершится масштабная реконструкция водовода

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в следующем году планируется решить хроническую проблему с качеством и стабильностью водоснабжения в Коркино. Об этом он сообщил, отвечая на жалобу жителя города во время прямой линии.



Основной причиной этих проблем стала изношенная инфраструктура. Сейчас в регионе реализуется масштабная программа «Большой ремонт 74», в рамках которой ведется замена водоводов, питающих не только Челябинск, но и Копейск с Коркино из Шершневского водохранилища.



«В Коркино нужно почти 2 миллиарда рублей, чтобы дотянуть новый водовод. И половина этой работы уже завершена. В следующем году эту проблему решим», — заявил губернатор.

Глава Коркино Александр Орел сообщил, что в этом году в округе проложено более 12 километров нового водовода. Крупное переподключение города было проведено две недели назад. Финансирование на оставшиеся этапы обеспечено, конкурсные процедуры проводятся.



«Задача в следующем году — завершить полностью реконструкцию водовода, который питает Коркино», — подчеркнул Александр Орел.

Алексей Текслер дал поручение держать проект на особом контроле и закончить все работы в установленные сроки.