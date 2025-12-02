Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в следующем году планируется решить хроническую проблему с качеством и стабильностью водоснабжения в Коркино. Об этом он сообщил, отвечая на жалобу жителя города во время прямой линии.
Основной причиной этих проблем стала изношенная инфраструктура. Сейчас в регионе реализуется масштабная программа «Большой ремонт 74», в рамках которой ведется замена водоводов, питающих не только Челябинск, но и Копейск с Коркино из Шершневского водохранилища.
«В Коркино нужно почти 2 миллиарда рублей, чтобы дотянуть новый водовод. И половина этой работы уже завершена. В следующем году эту проблему решим», — заявил губернатор.
Глава Коркино Александр Орел сообщил, что в этом году в округе проложено более 12 километров нового водовода. Крупное переподключение города было проведено две недели назад. Финансирование на оставшиеся этапы обеспечено, конкурсные процедуры проводятся.
«Задача в следующем году — завершить полностью реконструкцию водовода, который питает Коркино», — подчеркнул Александр Орел.
Алексей Текслер дал поручение держать проект на особом контроле и закончить все работы в установленные сроки.
