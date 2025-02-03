Пенсию по старости в Челябинской области проиндексируют дополнительно с февраля

В итоге с начала года выплаты увеличатся на 9,5 процента

В феврале пенсионеры Челябинской области получают выплаты по старости с учетом дополнительной индексации. В январе пенсии были проиндексированы на 7,3%, а в феврале проведут дополнительную индексацию — до 9,5%, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«Все средства начисляются автоматически, обращаться в ОСФР по Челябинской области и подавать какие-либо заявления не нужно», — рассказал и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Средний размер страховой пенсии по старости для жителей региона с начала года в итоге вырастет на 2415 рублей и составит 24 880 рублей.

Средний размер пенсии по старости у работающих пенсионеров Челябинской области увеличился на 2359 рублей и составил 21 871 рубль.