Пенсию по старости в Челябинской области можно оформить дистанционно

Заявление подается через портал «Госуслуги»

Жители Челябинской области могут обратиться за назначением пенсии по старости дистанционно — через портал «Госуслуги». С начала этого года такую возможность уже использовали более шести тысяч южноуральцев, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«При подаче заявления на „Госуслугах“ предлагается проверить данные индивидуального лицевого счета. Далее пенсионер может выбрать строку „Согласен“», — рассказывает исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

После подачи заявления о назначении пенсии на портале «Госуслуги» необходимо заполнить заявление о доставке пенсии. В нем следует указать способ выплаты: на банковский счет или «Почтой России».

В 2024 году страховую пенсию на общих основаниях могут оформить мужчины в возрасте 63 лет и женщины в возрасте 58 лет. Для назначения пенсии им необходимо иметь хотя бы 15 лет стажа и накопить как минимум 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента.