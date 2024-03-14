Пенсия по инвалидности детям в Челябинской области оформляется проактивно

С начала года без заявления уже оформлено 194 пособия

Социальный фонд начал оформлять детям пенсию по инвалидности проактивно, то есть без заявлений от родителей. С начала 2024 года подобным образом пособие получили 194 ребенка. Средний размер выплаты составляет 19 812 рублей, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«Пенсия назначается на основании данных, которые поступают из Федерального реестра инвалидов. А туда она поступает из бюро медико-социальной экспертизы. При этом очень важно, чтобы у ребенка была регистрация по месту жительства. После того, как сведения появятся в реестре, специалисты Отделения СФР в течение 5 рабочих дней оформят пенсию. Извещение о ее назначении поступит законному представителю ребенка в личный кабинет на портале госуслуг. Если регистрации на портале нет, уведомление направляется почтой», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

После этого семья ребенка должна подать заявление о выборе способа доставки пенсии. Его можно оформить в электронном виде на «Госуслугах», а также лично в МФЦ или в любой клиентской службе Отделения СФР.

Помимо пенсий Отделение СФР по Челябинской области проактивно назначает для детей с инвалидностью ежемесячную денежную выплату, в которую входит набор социальных услуг. Размер указанной выплаты составляет 3802 рубля.

Набор социальных услуг включает в себя лекарства и медицинские изделия, путевку в санаторий и проезд на пригородных электричках. Если ребенок с инвалидностью не нуждается в этих услугах, можно полностью или частично получать набор деньгами. Денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1578 рублей в месяц.