Пенсионный фонд перечислил челябинке 230 тысяч рублей недополученной пенсии

Выплату по случаю потери кормильца помогла получить депутат Госдумы

В Челябинске Пенсионный фонд выплатил девушке 230 тысяч рублей недополученной пенсии по потере кормильца после судебных разбирательств. К делу пришлось подключиться депутату Госдумы Яне Лантратовой. Она рассказала, как обстояло дело.

К Яне Лантратовой обратилась челябинка Валентина В. Она сообщила, что у нее умерла дочь и с бабушкой осталась 18-летняя внучка Елена. Пенсионный фонд отказал девушке в назначении пенсии по потере кормильца.

Суд признал незаконным решение ОПФР по Челябинской области об отказе в назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца и обязал ответчика — Пенсионный фонд — назначить положенную ей по закону страховую пенсию.

«А сегодня Валентина В. пришла с благодарностью. Елене назначили ежемесячную пенсию в размере 20 777 рублей и выплатили 230 тысяч рублей недополученной пенсии. Я рада, что удалось помочь этой семье», — рассказала Яна Лантратова.

Напомним, ранее депутат Госдумы помогла жительнице Челябинской области добиться увеличения пенсии на детей по случаю потери кормильца.