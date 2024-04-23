Пенсионеры-садоводы могут получить скидку 70% на проезд в пригородных поездах Челябинской области

Скидка начнет действовать с 1 мая. Условия

С 1 мая железнодорожники возвращают 70‑процентную скидку на проезд в электричках для пенсионеров-садоводов Челябинской области, сообщает Свердловская пригородная компания.

Речь идет о месячных абонементных билетах, действующих для проезда в определенные дни (не более 15 в месяц) или абонементных билетах для проезда в выходные дни.

«До 15 октября воспользоваться скидкой смогут жители Челябинской области, получающие пенсию по возрасту и являющиеся членами садоводческих и огороднических товариществ. Для этого в кассе нужно будет предъявить удостоверение личности, справку из СНТ и пенсионное», — уточнили в СПК.

Напомним, с 1 апреля на ЮУЖД введены дополнительные остановки для действующих пригородных поездов на летний период, а с 13 апреля — дополнительные «дачные поезда».