Пенсионеры из Челябинской области смогут путешествовать на поездах со скидкой

Билеты в купе станут дешевле на 15%

Пассажиры 60 лет и старше из Челябинской области смогут путешествовать в купейных вагонах поездов дальнего следования со скидкой 15%. Акция приурочена ко Всемирному дню пожилого человека и будет действовать с 3 октября по 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«Покупка билетов со скидкой возможна до 20 декабря, но не позднее чем за 3 дня до отправления поезда», — уточнили в пресс-службе РЖД.

Напомним, для пассажиров старше 60 лет во всех поездах дирекции скоростного сообщения также действует постоянная скидка в размере 30%. Речь идет о «Сапсане», «Ласточке» и ретропоезде «Рускеальский экспресс».

В этом году пенсионеры Челябинской области получили по 700 рублей ко Дню пожилого человека. Из регионального бюджета для этого выделили 677 миллионов рублей. Выплаты производились в августе.

Напомним, работающим пенсионерам Челябинской области с 1 августа увеличили размер пенсии. Пожилые люди, трудившиеся в прошлом году, получат прибавку в зависимости от количества уплаченных в Пенсионный фонд России страховых взносов. Максимальный размер перерасчета составит 354 рубля 30 копеек.

В начале года страховые пенсии пожилых южноуральцев были проиндексированы на 8,6%. В Челябинской области повышенное пособие стали получать 928 тысяч 890 человек. Речь тогда шла о прибавке в среднем на 1,3 тысячи рублей в месяц. Средний размер пособия по региону после этого стал 18 тысяч 143 рубля.