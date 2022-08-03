Пенсионерам Челябинской области выплатят по 700 рублей ко Дню пожилого человека

Из регионального бюджета для этого выделят 677 миллионов рублей

В Челябинской области пенсионерам ко Дню пожилого человека выплатят по 700 рублей. Уже в августе эти деньги получат более 850 тысяч человек. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.

«По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера единовременная выплата ко Дню пожилого человека в регионе стала постоянной с 2019 года. Средства поступят южноуральцам, достигшим на 1 октября 2022 года возраста 55 (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получающим пенсию. Всего на эти цели из регионального бюджета направлено 677 миллионов рублей», — рассказали в региональном Минсоце.

Для оформления выплаты специально никуда обращаться не надо. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства будут зачислены на счет.

Напомним, работающим пенсионерам Челябинской области с 1 августа увеличили размер пенсии. Пожилые люди, трудившиеся в прошлом году, получат прибавку в зависимости от количества уплаченных в Пенсионный фонд России страховых взносов. Максимальный размер перерасчета составит 354 рубля 30 копеек.