Пенсионеры 70+ имеют право на компенсацию платежей за капитальный ремонт в Челябинской области

Минсоц региона рассказал, как можно получить деньги

Жители Челябинской области получают несколько видов компенсации за коммунальные платежи. Один из них — компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома. Кому положены выплаты и как оформить такую компенсацию, рассказали в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

«Компенсацию на уплату взносов по капремонту могут получить одиноко проживающие неработающие пенсионеры в возрасте 70 лет и старше, а также неработающие пенсионеры в возрасте 70 лет, проживающие вместе с неработающими гражданами старше 70 лет или инвалидами. При этом пенсионеры должны быть собственниками жилого помещения и иметь в нем постоянную регистрацию», — рассказали в Минсоце.

Размер компенсации зависит от возраста: южноуральцам 70+ компенсируется 50% взноса, а пенсионерам 80+ возвращают 100% платежей. При этом человек должен уплатить по квитанции за капремонт, а потом ему вернут компенсацию.

Размер компенсации рассчитывается на основе минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного правительством Челябинской области. В 2025 году он составляет 13,92 рубля за квадратный метр.

Но важно знать, что компенсация за капремонт рассчитывается не от фактической площади квартиры, а от регионального стандарта площади:

— для одиноких пенсионеров — 54 кв. метра на человека;

— для семьи из двух пенсионеров — 36 кв. метров на человека;

— а для пенсионеров, проживающих совместно с инвалидом, — 21 кв. метр на каждого человека.

Это значит, на практике размер компенсации может быть меньше 50% или 100% от начисленной суммы.

«Человек будет уплачивать взносы за фактическую площадь квартиры, а получать компенсацию — исходя из норматива», — добавляют в пресс-службе.

Так, одинокому собственнику квартиры 80+ вернут 13,92 рубля х на 54 кв. метра, то есть 751,68 рубля.

Собственнику квартиры 80+, который проживает с женой, компенсируют 13,92 рубля х на 36 кв. метров, то есть 501,12 рубля.

А собственнику жилья 80+, который проживает с инвалидом, вернут 13,92 рубля х на 21 кв. метр, то есть 292,32 рубля.

Пенсионеры 70+ получат половину этой суммы: 375,84 рубля; 250,56 рубля и 146,16 рубля соответственно.

Для оформления компенсации нужно написать заявление и показать паспорт. Заявление можно принести в отделение соцзащиты по месту жительства или отправить через портал «Госуслуги».

Компенсация будет назначена с того месяца, когда вы подали заявление. Задним числом платежи не пересчитают.

Если человек уже получает компенсацию в размере 50%, то при достижении 80 лет писать новое заявление ему не нужно — размер компенсации пересчитают автоматически.