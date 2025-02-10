Пенсионеров Челябинска предупредят о злоумышленниках

Это связано с участившимися случаями обмана южноуральцев

Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил провести разъяснительную работу с пенсионерами по теме телефонных мошенников. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Такое решение было принято после того, как житель Копейска, поверивший звонку с Украины, поджег крыльцо управления культуры, думая, что участвует в спецзадании по проверке оперативности полицейских. Еще одна пенсионерка на прошлой неделе перевела мошенникам 22 миллиона рублей, поставив своеобразный рекорд.

«Мошенники — беда нашего современного общества», — подчеркнул Алексей Лошкин.

Также мэр предложил продумать тематическую социальную рекламу.