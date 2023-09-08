Пенсионерке из Копейска удалили опухоль мозга размером с кулак

Нейрохирурги Челябинской областной больницы спасли от гибели «безнадежную» пациентку

Нейрохирурги Челябинской областной больницы провели уникальную операцию и удалили пенсионерке гигантскую опухоль мозга размером с мужской кулак. Женщина поступила в больницу в состоянии комы и без экстренного вмешательства медиков могла погибнуть. Спустя семь месяцев после операции с героями этой медицинской истории встретились журналисты ИА «Первое областное».





Первые признаки нездоровья 73-летняя Зинаида Георгиева из Копейска почувствовала в декабре 2022 года. Женщина всю жизнь работала в библиотеке, и на пенсии сохранила активную интеллектуальную жизнь: читала книги, следила за новостями, просматривала интернет.

«Неожиданно для себя я заметила, что забываю какие-то вещи: имена писателей, названия сайтов. Я подумала, что это признак деменции. Стала жаловаться родным. А они повели меня по врачам», — рассказывает сама Зинаида Николаевна.

Терапевт в поликлинике не увидела повода для беспокойства. Сочла, что жалобы возрастные, и пытались поправить здоровье пенсионерки витаминами и уколами. Но лучше не становилось. Психиатр поставила ишемию мозга и под вопросом болезнь Альцгеймера, посоветовала обратиться к неврологу и готовиться к худшему — пенсионерка станет неадекватной.





«Дальше события развивались стремительно. Мама слабела у нас на глазах, еле передвигалась. Мы повезли ее к платному доктору и по совету невролога из частной клиники — на МРТ. Провести процедуру не получилось, мама капризничала и протестовала. Лежать „в трубе“ она не могла. Врачи направили нас на КТ, это исследование сделать проще. Томографию сделали, и тогда на снимке увидели опухоль», — говорит дочка копейчанки Алла.

Наутро после КТ близкие собирались везти пенсионерку на консультацию к врачу-неврологу в областную больницу. Но Зинаида Николаевна так и не проснулась — ночью женщина впала в кому. Ее на скорой доставили в реанимацию городской больницы Копейска и подключили к ИВЛ. А спустя несколько дней, под давлением близких, больную перевели в отделение нейрохирургии Челябинской областной больницы.





«Случай действительно уникальный и с удивительным исходом. Состояние больной было крайне тяжелое. По нашим меркам опухоль мозга была огромной — размером с мужской кулак. Опухоль занимала практически всю височную долю. Мы взвесили все риски и, предупредив родных о возможных осложнениях, решились на операцию, иначе риск летального исхода был просто громадный», — рассказывает оперировавший пенсионерку врач-нейрохирург Дмитрий Романюго.

Несмотря на тяжелое состояние пациентки и большую кровопотерю, медики удалили новообразование и сохранили женщине жизнь. Но дальнейших прогнозов никто не давал: пенсионерка могла до конца своих дней остаться прикованной к кровати.

«После больницы мама не ела самостоятельно, не говорила и не двигалась. Медики сомневались, сможем ли мы ее посадить. Но у нас в семье все — бойцы, мы привыкли действовать и не сдаваться. Мы выполняли все указания докторов, папа сделал для мамы специальные тренажеры, я взяла отпуск — и мы победили: сегодня мама почти вернулась к нормальной жизни», — говорит Алла.

В пятницу, 7 сентября, Зинаида Георгиева сама приехала в областную больницу, чтобы сказать спасибо лечившим ее докторам.





«Сейчас стоит хорошая погода. Я выхожу на улицу, сажусь на лавочку, смотрю на небо, на желтеющие деревья и наслаждаюсь жизнью. Спасибо, Господи, что подарил мне жизнь. И спасибо медикам, которые имели полное право отказать мне в операции в моем состоянии, но все-таки ее сделали», — благодарит Зинаида Николаевна.

Почему возникла опухоль, сказать невозможно. Размеры новообразования говорят о том, что оно росло не менее десяти лет. Самое удивительное в этой истории — у пациентки годами не проявлялись никакие симптомы, которые помогли бы врачам заподозрить неврологические проблемы.

Ранее мы рассказывали о том, что в ЧОКБ впервые удалили опухоль мозга пациенту, который во время операции находился в сознании. Вмешательства с пробуждением считаются вершиной нейрохирургического мастерства.

