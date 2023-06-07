Пенсионерке из Аши удалили опухоль весом в 27 килограммов

От женщины отказались врачи в Уфе, операцию провели медики из Челябинска

Врачи Челябинской областной клинической больницы спасли жизнь 68-летней пенсионерке из Аши, которая не могла ходить и задыхалась из-за огромной опухоли в животе. До этого женщина искала помощи в больницах Уфы, но башкирские медики побоялись проводить операцию. В Челябинск пенсионерку привезли взрослые дети, когда поняли, что иначе их мама умрет в тяжелых страданиях. Подробности этой истории читайте в материале Первого областного информагентства.

Пенсионерка Галина Минигулова живет в Аше. До Уфы на машине от ее города всего сто километров, а до Челябинска в 2,5 раза больше. Неудивительно, что лечиться ашинцы предпочитают в Башкирии, это ближе.

Три года назад во время обследования в Уфе у Галины обнаружили опухоль яичника диаметром 20 сантиметров. Доктор сразу сказала, что нужна операция. Но провести ее ни одна из клиник Уфы не бралась. У пенсионерки проблемы с давлением, бронхиальная астма и лишний вес — все это вместе могло привести к печальным последствиям во время анестезии.

Сначала опухоль не доставляла больших неудобств, однако в этом году она стала расти рекордными темпами. К весне Галина была похожа на беременную старушку: на ее животе висел огромный тяжелый мешок, и его то и дело приходилось поддерживать двумя руками.

«Киста висела до колен. Когда садилась, я ее поднимала. А когда дочери меня мыли, держали кисту в четыре руки. Это было страшно», — рассказывает Галина.

Из активной женщины она очень быстро превратилась в немощного инвалида: не могла ходить, спала только сидя — иначе опухоль давила на легкие. На улицу ее выводили под руки. Поняв, что больше медлить нельзя, близкие посадили Галину в машину и повезли на консультацию в Челябинскую областную клиническую больницу. Здесь гинеколог без лишних слов выдал женщине направление на операцию.

«Я работаю гинекологом 23 года и такой большой опухоли не видел. Удивительно, что человек довел себя до подобного состояния. Операция на самом деле имела большие риски. Я понимаю, почему медики из Уфы отказались ее проводить. Но другого выхода не было. Мы просчитали все риски и постарались их минимизировать. Нам это удалось», — говорит врач — акушер-гинеколог гинекологического отделения ЧОКБ Илья Швецов.

По словам доктора, опухоль занимала всю брюшную полость и сдавливала все внутренние органы. Живот Галины был больше, чем у беременных женщин в день родов. Операцию пришлось делать через большой разрез. Сначала хирурги вскрыли полость кисты и выкачали из нее 25 литров жидкости, а потом удалили и само тело опухоли — оно весило 2 килограмма. За пару часов женщина стала легче на 27 килограммов.

Операция прошла неделю назад. Пенсионерка еще слаба, только вчера ее перевели из реанимации в простую палату. Женщина постепенно приходит в себя и не перестает хвалить челябинских докторов.

«Таким при жизни нужно памятник ставить — вытащили меня с того света. До конца дней буду им благодарна. Сколько я ездила в Уфу, думала, врачи везде одинаковые. Какая разница? А разница большая! Здесь все отзывчивые и грамотные: и врачи, и медсестры, и санитарки. Большая им благодарность», — замечает Галина.

И тут же винит себя.

«Меня спрашивают: как ты вообще жила с таким животом? У меня просто хорошая сила воли, вот я и терпела. А зачем терпела? Если у вас что-то есть, никогда не тяните. Это все чревато. Если бы сделала операцию три года назад, было б меньше проблем», — замечает Галина.

Сейчас Галина мечтает скорее вернуться домой. В Аше ее ждут три дочери, семеро внуков и правнучка.

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