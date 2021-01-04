Пенсионерка в Магнитогорске обменяла 200 тысяч рублей на билеты «банка приколов»

Злоумышленница сообщила женщине, что в России проводится денежная реформа

В Магнитогорске 85-летняя пенсионерка доверилась злоумышленнице и обменяла 200 тысяч рублей на билеты «банка приколов». Пожилая женщина обратилась в отдел полиции «Орджоникидзевский», сообщив, что отдала свои деньги незнакомой девушке, которая пришла к ней домой. Злоумышленница утверждала, что проводится денежная реформа и средства можно обменять по месту жительства.

Сотрудники полиции задержали 26-летнюю ранее судимую местную жительницу.

«Отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции „Правобережный“ Следственного управления УМВД, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания.

Жителей Челябинской области предупреждают о том, что необходимо сохранять бдительность, и напоминают, что нельзя обменивать денежные средства на дому.