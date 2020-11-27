Пенсионерка из Снежинска лишилась своих накоплений на сайте-клоне банка

Женщина ввела данные своей карты на фейковой странице.

В Снежинске пожилая женщина стала жертвой мошенников. Пенсионерка сообщила полиции, что собиралась перевести деньги, для чего решила воспользоваться сайтом банка. В поисковике она ввела название кредитной организации, перешла по ссылке и зашла на сайт. 75-летняя женщина пыталась ввести логин и цифровой код, чтобы войти в «личный кабинет», но ей не удалось это сделать. Через некоторое время она заметила, что на мобильный телефон приходят сообщения о списании средств с её счета.

Оказалось, что женщина попала на фейковую страницу сайта банка, полностью копирующую оригинал. Сайт-клон зафиксировал данные, которые ввела пенсионерка, после чего злоумышленники смогли воспользоваться ими для хищения её средств. Женщина потеряла 285 тысяч рублей.

«По данному факту в следственном отделе ОМВД России по ЗАТО города Снежинск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“)», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции разыскивают причастных к данному противоправному деянию.

Южноуральцев просят быть бдительнее при использовании интернет-сервисов и мобильных приложений для манипуляций со средствами. Для того чтобы не попасть на сайт-клон, рекомендуется добавить официальный сайт в закладки браузера, чтобы не пришлось искать его через поисковик.