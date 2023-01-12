Пенсионерка из Сатки связала 200 пар носков и варежек для детей Донбасса

Посылку с теплыми вещами удалось отправить в новые регионы России под Новый год

Пенсионерка из Сатки четыре года вяжет варежки и носки детям-сиротам из Челябинской области, а в канун Нового года отправила большую посылку с теплыми вещами детям Донбасса. Кто помогает серебряному волонтеру творить добро, мастерица сама рассказала ИА «Первое областное».

До переезда на Южный Урал Зинаида Кокшарова жила в Пензенской области. Там у женщины остались дети и пятеро внуков, свой дом. Волонтер признается, скучать было некогда: вела большое хозяйство и обвязывала своих ребятишек. В Сатке у женщины благоустроенная квартира. Свободного времени остается много, вот и решила пенсионерка вязать теплые вещи сиротам из местных детских домов.

«Носки и варежки для ребят из детских домов я вяжу четыре года. За это время, по моим подсчетам, вышло более тысячи пар. Первые партии я отвозила в детский дом Бакала, потом сиротам из Чебаркуля. Также я вяжу носки и варежки для многодетных и малообеспеченных семей из Сатки, отношу все в соцзащиту. После начала спецоперации мы с мужем решили поддержать деток Донбасса»,

— рассказывает Зинаида Кокшарова.

Специальную партию носков и варежек Зинаида Кокшарова вязала с весны. Переправить посылку в новые регионы России пенсионерке помогли активисты одной из политических партий. А на днях мастерице начали присылать фото ребят, которым достались ее теплые вещи. Фотографии вдохновили серебряного волонтера на новые подвиги: уже закуплены десятки мотков теплой пряжи и кипит работа.

«Кто вязал или вяжет, тот знает: это занятие не из простых. Вот и я порой устаю, обещаю все бросить. Но потом снова беру в руки спицы. Иногда вяжу до трех часов ночи. Не могу отказаться от этой затеи. Для бойцов сейчас шьют и вяжут многие, а про помощь детям я пока не слышала. Очень жалко ребят. Нужно их поддержать, дети ведь наше будущее»,

— говорит Зинаида Анатольевна.

Пенсионерке помогает супруг. Ему волонтер доверяет разматывать мотки пряжи. В благое дело вовлечены и взрослые дети пенсионерки. Когда они собираются что-то подарить маме и спрашивают совета, женщина просит в подарок пряжу.

Пряжа сейчас недешева. Но помощь чужих людей Зинаида Кокшарова категорически отвергает. Говорит, это семейное дело.Между тем швеи-волонтеры из Челябинской области помогают экипировать резервистов . Мастерицы уверяют, что даже на обычной бытовой машинке можно сшить много полезных вещей.Поддержку мобилизованным готовы оказать жители всего региона. В городских соцсетях регулярно появляются сообщения о пошиве и сборе теплых вещей для резервистов. К примеру, житель Златоуста Алексей Сидоров шьет и отправляет в качестве гуманитарной помощи теплые шапки

В Магнитогорске Ольга Демьяненко объединила 40 женщин: совместными усилиями они шьют термобелье и другие важные вещи, необходимые мобилизованным.