Пенсионерка из Кусы получила статус малолетнего узника фашистских лагерей

В детстве ее вместе с мамой насильно вывезли в концлагерь

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о положительном решении суда в отношении Риммы Григорьевны Зубовой из Кусы, которая долгие годы безуспешно пыталась получить статус несовершеннолетнего узника фашистских лагерей.

«На прошлой неделе узнал историю Риммы Григорьевны Зубовой. В детстве ее вместе с мамой насильно вывезли в нацистский лагерь, где они пробыли до освобождения в 1945 году. И долгие годы Римма Григорьевна не могла получить статус несовершеннолетнего узника фашизма — не хватало нужных документов. И это не только вопрос выплат и наград, а вопрос справедливости», — написал Алексей Текслер в личном телеграм-канале.

Губернатор незамедлительно связался с дочерью ветерана, Людмилой, и пообещал помощь и поддержку. Глава региона поручил Минсоцу оказать содействие пенсионерке.

«Сегодня справедливость восстановлена. Суд принял положительное решение. Мы обязательно вручим Римме Григорьевне юбилейную награду. В год юбилея Великой Победы это станет для нее и всей семьи важным событием», — заявил губернатор.