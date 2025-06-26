Пенсионерка из Копейска выплачивает 2 млн рублей за несуществующие долги

С женщины списывают деньги по исполнительным производствам, открытым в разных городах России

Пенсионерка из Копейска Валентина Кузнецова должна выплатить приставам два миллиона рублей за долги, к которым она не имеет никакого отношения, сообщает пресс-служба Народного фронта в Челябинской области.

В 2020 году женщине пришло уведомление на «Госуслугах» об исполнительном производстве, открытом в городе Новороссийске. Якобы она снимала на юге квартиру, но задолжала ее владельцу.

В 2023-м с копейчанки начали списывать деньги за долги перед частным лицом в городе Белебей, а в декабре 2024-го — за долги перед частными лицами в Темрюке и Сочи.

«Ни в одном из названных городов я не была. Тем не менее каждый месяц у меня с карты снимают по 20 тысяч рублей за несуществующие долги. Общая сумма задолженности превышает два миллиона», — рассказывает Валентина Кузнецова.

Копейчанка пыталась судиться и писала жалобы в прокуратуру, но пока удалось аннулировать только одно исполнительное производство, открытое в городе Белебей. В Башкирии возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и приостановили списание денежных средств.

По просьбе женщины к решению ее проблем подключился Народный фронт Челябинской области. Общественная организация обратилась с жалобой в Генеральную прокуратуру РФ. Общественники требуют взять на контроль работу прокуратур городов Сочи, Темрюк и Новороссийск, возбудить уголовные дела о мошенничестве и возместить ущерб пострадавшей. Приставы уже успели списать с Кузнецовой около 100 тысяч рублей.