Пенсионерка из Челябинской области выходила десятки раненых в зоне СВО

В ближайшем будущем бабушка вновь отправится «за ленточку»

84-летняя жительница Челябинской области после гибели сына в зоне специальной военной операции отправилась в Донбасс, несмотря на «серебряный» возраст, и буквально выходила десятки раненых бойцов. Домой Вера Халитова вернулась бы нескоро, если бы не травма. Сейчас женщина чувствует себя лучше и в ближайшее время планирует поездку в Запорожье. О своей нелегкой судьбе и планах на будущее женщина рассказала журналистам медиахолдинга «Первый областной».

Вера Халитова в одиночку воспитала 11 детей, шесть их которых — приемные. В конце мая этого года в ее дверь постучалось горе: сын Факил погиб с другими бойцами во время ракетного удара. Еще до его смерти женщина обещала, что обязательно приедет и поможет ему, но не успела. Однако свое слово сдержала: оправившись от горя, отправилась в Донецк. Там, в больнице, под свистящими пулями, она вместе с медиками выхаживала раненых бойцов и мирных жителей: кормила, умывала, дарила все свое тепло и заботу. Подопечные звали ее «бабулечка», а медперсонал — «божий одуванчик».

«В Донецке меня ни давление не беспокоило, ни сахар (сахарный диабет — прим. ред). Я бы там еще осталась, если бы не растяжение»,— сказала Вера Халитова.

Травму женщина получила, когда ее отбросило взрывной волной: система ПВО сбила летящую низко вражескую ракету. Пришлось вернуться домой. Но Вера Халитова уже готовится к новой поездке, в этот раз в Запорожье. Говорит, там, в одной из самых горячих точек, ее тепло необходимо как бойцам, так и местным жителям.