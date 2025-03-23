Пенсионерка из Челябинска вышила бисером почти 90 икон

С иголкой, канвой и разноцветными бусинами женщина не расстается уже 15 лет

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Жительница Челябинска Ирина Левина на протяжении 15 лет вышивает бисером лики святых. За эти годы мастерица создала около 90 икон, вышив Николая Чудотворца, Иисуса Христа, Богородицу. Но останавливаться на этом она не собирается. А началось все с подслушанного в бане разговора, призналась Ирина Левина журналисту медиахолдинга «Первый областной».

«Я хожу в бассейн и случайно услышала, как одна женщина рассказывала о вышивке своей подруге. И так мне это в душу запало! Подумала, что тоже хочу попробовать вышивать. С этого все и началось»,— рассказала мастерица.

Вскоре она вооружилась канвой, иголками, нитками, бисером и начала вышивать. Сначала создала две небольшие иконки для себя и супруга Николая — вышила лики своей покровительницы и Николая Чудотворца. И после этого уже не смогла остановиться.

На сегодняшний день Ирина создала уже около 90 икон. Все хранит дома: вышитые бисером лики святых стоят на полках, развешаны на стенах.

«Муж говорит, что надо прекращать это уже. А я говорю: „Нет. Вот пока дырочки не закончатся, буду делать“. Я подсчитала, с десяток еще можно сделать»,— смеется мастерица.

Родственники женщины тоже считают, что хватит икон. Да и недешевое это занятие.

«Говорят, мол, давно бы уже на море съездила. А я не хочу. Для меня вышивка — отдушина»,— призналась Ирина.

Теперь мастерица мечтает открыть выставку картин из бисера. Она уверена, что кто-то, увидев иконы, тоже загорится этой идеей и начнет творить.