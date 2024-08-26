Пенсионерка из Челябинска отправляет помощь Курской области

Ежемесячно она перечисляет средства в поддержку бойцов

85-летняя челябинская пенсионерка Галина Бастракова ежемесячно перечисляет средства для наших бойцов в зоне проведения СВО и для восстановления Донбасса. Узнав, что челябинское отделение Народного фронта открыло сбор для жителей Курской области, она в тот же день решила внести и свой вклад.

«Жители Донбасса страдали восемь лет в подвалах без еды. Не хочу, чтобы и в Курской области случилось такое же», — отметила она.

Если вы хотите помочь мирному населению в Курской области, помощь можно принести в пункт сбора в Челябинске, ул. Цвиллинга, 20.