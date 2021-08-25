Пенсионерам и военным Челябинской области не придется собирать документы на выплаты в 10 и 15 тысяч рублей

Средства будут изысканы из дополнительных доходов государства

Пенсионерам и военным, которые претендуют на получение разовых выплат в размере 10 и 15 тысяч рублей, не придется собирать документы. Об этом в среду, 25 августа, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Деньги на эти выплаты будут изысканы из дополнительных доходов, полученных государством благодаря ускоренному выходу экономики из пандемийного кризиса. По мнению челябинских экспертов, выйти из кризиса с дополнительными доходами экономике страны удалось в том числе и благодаря тому, что были сняты логистические ограничения, введенные из-за коронавируса.

«Дополнительные доходы наша страна получила за счет экспорта металлургического и лесопромышленного комплекса, зерновых. Также показывает неплохие темпы малый бизнес. В прошлом году из-за локдауна были закрыты границы, вся логистика рухнула, предприятия не могли поставлять свою продукцию на экспорт и не могли производить на внутренний рынок из-за разрыва логистических цепочек. В 2021 году ситуация изменилась, и это положительно отразилось на экономике страны», — считает общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Челябинской области Дмитрий Довженко.

По словам министра экономического развития Челябинской области Натальи Лугачевой, в 2021 году регион демонстрирует рост по ключевым показателям социально-экономического развития. Так, базовый сектор экономики Южного Урала — промышленность — с начала года показал рост производства на 12%, ввод жилья — на 30%, стройка — на 24%, экспорт — почти на 70%. С начала года на 62% в регионе уменьшилась безработица. Продолжают расти зарплата и доходы населения, которые в первом полугодии показали прирост в реальном выражении.

«Мы рассчитываем, что эти положительные тренды сохранятся, что благотворным образом отразится на обстановке в регионе, на качестве жизни людей и на возможностях бюджетной системы», — говорит Наталья Лугачева.

В общей сложности на выплаты, озвученные президентом России, направят 500 млрд рублей из дополнительных доходов государства.

По 10 тысяч рублей получат все пенсионеры, в том числе и работающие. Также 15 тысяч рублей направят единовременной выплатой военнослужащим, курсантам и работникам правоохранительных органов.