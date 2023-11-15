Пенсионер из Златоуста обманул мошенников

Находясь уже у банкомата, мужчина не стал перечислять им 900 тысяч рублей

Пожилому жителю Златоуста позвонил злоумышленник. Он представился сотрудником налоговой. И по стандартной схеме начал убеждать пенсионера, что якобы неизвестные пытаются получить кредит на его имя.

Мужчину попросили перевести все сбережения на безопасный счет. После в аферу вступил лже-следователь. Он рассказал дедушке подробную инструкцию о том, как ему необходимо вести себя банке. Пенсионер послушался мошенников и отправился в банк.

Потерпевший настойчиво потребовал выдать ему все накопленные деньги, а это 900 тысяч рублей. Но, подойдя к банкомату, вспомнил про аферистов и решил не переводить сумму. Пенсионер позвонил сыну и рассказал о случившемся.

Вместе они написали заявление в полицию.