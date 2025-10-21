Пенсионер из поселка в Челябинской области вырастил тыкву весом 32 кг

Из урожая семья делает сок

Иногда самые большие чудеса вырастают сами, просто потому, что их посадили с любовью. Так и получилось у героя ИА «Первое областное» Петра Ярина из поселка Кидыш в Челябинской области. 72‑летний южноуралец вырастил на огороде тыкву таких размеров, что поднять ее смог только зять — для фото на память.

«Жена у меня весной посадила семечку. Мы ее поливали. Особо мы не стремились вырастить такую тыкву, она практически сама выросла», — скромно признается садовод.





Фото: из личного архива семьи. На фото зять Петра Ярина — Павел

Никакой специальной агротехники, только обычная забота: прополка, полив и огромная любовь к земле. Когда тыква достигла внушительных размеров, семья не стала тянуть с уборкой, дожидаясь рекордов.

«Время подошло, мы ее сняли», — говорит огородник.

А что же вкус? Часто гигантские овощи проигрывают своим более миниатюрным собратьям.

«Корка, конечно, плотнее, но вкусовые качества она совершенно не потеряла», — с гордостью отмечает мужчина.

Такую красавицу и есть-то жалко! Но и тут нашлось решение: из сладкой мякоти делают сок. А еще в тыкве оказалось очень много семечек. На огороде у пенсионеров выросли еще три тыквы по 25 килограммов каждая, а еще в этом сезоне удались круглые большие баклажаны.

Главный секрет этого урожая — не в удобрениях, а в отношении. Для 72‑летнего Петра Михайловича огород — это не хобби, а дело души.

«Я огород очень сильно люблю. Как только весна наступает, я практически из него не выхожу... Огород для меня — прежде всего», — рассказал он.