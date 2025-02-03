Пенсионер из Миасса получил рецепт на льготные лекарства для диабетиков

После нескольких безуспешных попыток попасть на прием это стало для него событием

Владимиру Юрьевичу из Миасса 74 года. При попытках записаться на прием к терапевту он столкнулся с проблемой — предложенный ему в больнице способ позвонить на единый номер 122 работал не так, как хотелось бы. Пенсионер набирал номер, оказывался в очереди 70‑м и не выдерживал 40‑минутного ожидания.

На прием он пытался попасть, чтобы получить рецепт на лекарства по льготе. В последнее время пенсионер самостоятельно приобретал препараты и ощутимо почувствовал на своем кошельке эти траты.

Мужчина поделился заботой с журналистами 1obl.ru. Его призыв дошел до Минздрава.

«Сегодня пациент был приглашен на прием к врачу-терапевту и ему был выписан льготный рецепт на получение лекарств», — прокомментировали ситуацию в Городской больнице № 2 города Миасса.