Владимиру Юрьевичу из Миасса 74 года. При попытках записаться на прием к терапевту он столкнулся с проблемой — предложенный ему в больнице способ позвонить на единый номер 122 работал не так, как хотелось бы. Пенсионер набирал номер, оказывался в очереди 70‑м и не выдерживал 40‑минутного ожидания.
На прием он пытался попасть, чтобы получить рецепт на лекарства по льготе. В последнее время пенсионер самостоятельно приобретал препараты и ощутимо почувствовал на своем кошельке эти траты.
Мужчина поделился заботой с журналистами 1obl.ru. Его призыв дошел до Минздрава.
«Сегодня пациент был приглашен на прием к врачу-терапевту и ему был выписан льготный рецепт на получение лекарств», — прокомментировали ситуацию в Городской больнице № 2 города Миасса.