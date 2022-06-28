Пенсии военных с 1 июня проиндексируют на 10%

Госдума приняла ряд изменений, касающихся военнослужащих

Пенсии военных пенсионеров с 1 июня проиндексируют на 10%. Такой закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«С 1 июня до 1 октября 2022 г. установить ежемесячную доплату к пенсиям, назначенным в соответствии с законом “О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел”, в размере 19,5 % от назначенной пенсии, с 1 октября 2022 г. для лиц, являющихся участниками Великой Отечественной войны, и членов их семей — 15,5 %», — говорится в тексте закона.

Председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов также отметил, что будет и ряд других изменений.

Например, военнослужащим, которых из-за ранений признали негодными к службе, могут предложить остаться в армии на других должностях.

«Это очень важно, ведь эти ребята имеют хороший — качественный и существенный — боевой опыт, который они могли бы передавать своим молодым товарищам», — пояснил парламентарий.

Также военнослужащие, имеющие статус ветерана боевых действий, отмеченные правительственными наградами, получат единовременное денежное пособие в том случае, если они все‑таки будут уволены в запас по состоянию здоровья. При этом право уволиться остается за ними на весь период дальнейшего несения ими военной службы.