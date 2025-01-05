Пенсии в Челябинской области проиндексировали на 7,3%

Средний размер составил 24418 рублей

В Челябинской области страховые пенсии 910 тысяч пенсионеров проиндексировали на 7,3%. Также в регионе повышены пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца, сообщили ИА «Первое областное» в отделении СФР по Челябинской области.

Средний размер страховой пенсии по старости повышен на 1954 рубля, он составил 24418 рублей. Прошедшая индексация распространяется на работающих пенсионеров.

«Повышение проведено на сумму индексации пенсии, назначенной с учетом всех предыдущих индексаций, и коснулось всех трудоустроенных пенсионеров»,— сообщили в региональном отделении СФР.

Средний размер пенсии по старости работающих пенсионеров вырос на 2099 рублей и составил 21611 рублей. После увольнения они получат дополнительное повышение суммы выплат. Размер пенсии будет пересчитан с учетом всех пропущенных индексаций.

Также на 7,3% увеличились стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.

«Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента повышена со 133,05 рублей до 142,76 рублей, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – с 8 134,88 рублей до 8 728,73 рубля»,— рассказали в Социальном фонде.

Также стоит отметить, что, если по итогам 2024 года инфляция окажется выше проведенной на 7,3% индексации, в законе о бюджете Социального фонда России зафиксировано право правительства дополнительно повысить размер страховой пенсии.