Уже с 1 января 2022 года страховая пенсия россиян будет проиндексирована на 8,6%. Такое решение в четверг, 20 января, приняли депутаты Государственной думы, сообщает пресс-служба парламента.
Поправки в законодательство, которые предполагают индексацию пенсий выше уровня инфляции, приняты во втором и третьем чтениях.
«Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись. Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Новая норма будет иметь обратную силу. Пенсию пересчитают даже тем, кто уже получил выплату за январь.
В какие сроки пенсионерам переведут доплату к уже полученным пенсиям, в пресс-службе Челябинского отделения ПФР России пока не уточняют.