Страховые пенсии россиян проиндексируют на 8,6%

Размер пособий пересчитают начиная с 1 января 2022 года

Уже с 1 января 2022 года страховая пенсия россиян будет проиндексирована на 8,6%. Такое решение в четверг, 20 января, приняли депутаты Государственной думы, сообщает пресс-служба парламента.

Поправки в законодательство, которые предполагают индексацию пенсий выше уровня инфляции, приняты во втором и третьем чтениях.

«Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись. Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Новая норма будет иметь обратную силу. Пенсию пересчитают даже тем, кто уже получил выплату за январь.

В какие сроки пенсионерам переведут доплату к уже полученным пенсиям, в пресс-службе Челябинского отделения ПФР России пока не уточняют.

