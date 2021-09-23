Пенсии работающих пенсионеров в России оставят без индексации

Правительство выступило против законопроекта ЛДПР

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект ЛДПР о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает ТАСС.

«Принятие соответствующего федерального закона потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Но в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств. С учетом изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает», — указывают в кабмине.

Индексацию пенсий предполагалось возобновить с 1 января 2022 года.