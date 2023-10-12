Пенсии проиндексируют дважды в 2025 году

Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков

В 2025 году запланировано повышение пенсий два раза: первая индексация по уровню инфляции произойдет 1 февраля, вторая, по уровню доходов бюджета Социального фонда, — 1 августа.

«Расходы на выплаты пенсий сформированы с учетом индексации. Так, в 2024 году индексация страховых пенсий с 1 января составит 7,5%. Начиная с 2025 года индексация будет два раза в год: 1 февраля и 1 августа», — заявил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.



По официальным данным, размер пенсии в России после индексации в январе 2024 года для неработающих пенсионеров в среднем составит 23 405 рублей.