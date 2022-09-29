Пенсии по старости проиндексируют в России с 1 января

Размер пособия изменится только у неработающих

«Ежегодно индексация пенсий проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение пенсий. С 1 июня страховые и социальные пенсии уже проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8%, что обеспечит прибавку в среднем в размере тысячи рублей. Таким образом, суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15%, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года (12,4%)»,

— отметил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.