Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей. На рассмотрение в Госдуму внесен проект об индексации этих выплат на 4,8%, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
«Ежегодно индексация пенсий проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение пенсий. С 1 июня страховые и социальные пенсии уже проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8%, что обеспечит прибавку в среднем в размере тысячи рублей. Таким образом, суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15%, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года (12,4%)», — отметил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
На 1 января 2022 года средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров составляла 19 017 рублей. С учетом июньской индексации он составляет сегодня 20 864 рубля.
Также в России с 1 февраля 2023 года проиндексируют размер материнского капитала.
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