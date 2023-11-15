Пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 7,5% с 1 января 2024 года

Средний размер выплаты составит почти 23,5 тысячи рублей

С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Средний размер выплаты неработающим пенсионерам превысит 23 тысячи рублей. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтениях накануне, 14 ноября. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Это решение коснется более 32 миллионов граждан. Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 миллиардов рублей»,— сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно документу, размещенному в системе обеспечения законодательной деятельности, стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится с 129,46 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости вырастет с 7567,33 рубля до 8134,88 рубля. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит 23 449 рублей.