Пельмени и щучина с Южного Урала вошли в новогодний сборник рецептов России

В федеральный путеводитель включили 11 регионов страны

Два аутентичных рецепта из Челябинской области вошли в федеральный гастрономический путеводитель «С новым вкусом!». Сборник, призванный украсить новогодний стол блюдами со всей страны, был разработан Агентством стратегических инициатив (АСИ) в рамках программы «ПроЕДУ по России». Честь представлять кулинарные традиции Южного Урала в числе 11 избранных регионов страны выпала двум знаковым блюдам.

Первое из них — пельмени с грибами по-уральски. Это не просто пельмени, а целый ритуал, в котором традиционно участвует вся семья. Их уникальность — в начинке, где сочетаются свежая речная рыба и ароматные лесные грибы. Это блюдо, рожденное щедростью уральской природы, стало символом домашнего уюта и гостеприимства.

Вторым гастрономическим послом региона стала щучина уральская — уникальный холодный рыбный суп. Его готовят на крепком бульоне из щуки, а характерный вкус создает заправка из свежих огурцов, редьки, горчицы и кваса. Подается щучина со сметаной и зеленью, оставаясь настоящим кулинарным эксклюзивом Южного Урала.

«Включение южноуральских рецептов в федеральный сборник — это результат целенаправленной работы по развитию гастрономического потенциала региона и признание уникальности нашей кухни. Наша главная цель — привить культуру еды подрастающему поколению, а также передать историю и традиции народов, населяющих Южный Урал, всей России»,— отметила директор АНО «Центр проектного развития» Инна Хваткова.