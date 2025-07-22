Пекинская капуста не завязывает кочан: ищем причины

На стрелкование может влиять несколько факторов



Пекинская капуста — вкусный и полезный овощ, универсальный в кулинарии: ее добавляют в салаты, супы, тушат, запекают, готовят голубцы. Однако выращивание этого растения имеет свои особенности. Главная сложность — склонность к преждевременному цветению, что полностью исключает получение урожая кочанов. Об особенностях ухода за капризным растением рассказало издание arigus.tv.

Это происходит из-за того, что пекинская капуста — растение короткого светового дня: кочаны формируются только при световом дне не более 12—13 часов. Более длинный день запускает процесс образования цветоноса. Поэтому, посеяв семена в открытый грунт во второй половине мая или начале лета, вы получите пышную зелень, но кочанов не дождетесь.

В более теплых регионах России пекинскую капусту высеивают на рассаду ранней весной. В умеренном климате огородники обычно выбирают ранние и среднеспелые сорта, высевая семена на рассаду в конце апреля, одновременно с белокочанной капустой. Примерно через 30 дней рассаду высаживают в открытый грунт.

Выращивание рассады в теплице удобнее: она не занимает подоконники и не страдает от недостатка света. В открытый грунт пекинскую капусту лучше пересаживать в конце мая — начале июня, в зависимости от погоды. Как и белокочанная капуста, она достаточно холодостойка и переносит понижение температуры до −1...−3 градусов. Возможен также посев семенами в открытый грунт во второй половине лета, но только ранних или ультраранних сортов, чтобы они успели созреть до конца дачного сезона. Среднеспелые сорта в этом случае не успеют завязать кочаны из-за наступления заморозков.

Правильный уход также важен. Пекинская капуста предпочитает короткий световой день, но хорошо растет на освещенном месте. Она любит влажную почву и прохладное лето (15—22 градуса). Сильная жара приводит к стрелкованию и потере урожая. К тому же, стрелкованию способствуют загущенные посадки и недостаток влаги. Расстояние между растениями должно составлять 40—50 сантиметров. Нельзя допускать пересыхания почвы и образования корки. Лучше поддерживать стабильную влажность, избегая застоя воды, чтобы не допустить загнивания корней. Можно установить над посадками дуги и укрыть капусту укрывным материалом, это сохранит влагу и защитит от палящего солнца. Также грядку можно замульчировать.

Важно учитывать, какие растения росли на грядке до пекинской капусты. Идеальными предшественниками будут бобовые, картофель, морковь, лук, чеснок. Не рекомендуется выращивать пекинскую капусту после других крестоцветных (капуста, редис, редька, репа), так как они забирают из почвы слишком много питательных веществ. Почва должна быть рыхлой, плодородной и воздухопроницаемой. Для этого можно внести золу, доломитовую муку, песок, перегной или компост. Самый удобный вариант посадки семян — в лунки, которые обильно поливают водой, в каждую кладут два-три семечка. Семена засыпают землей и уплотняют.

Существуют сорта и гибриды пекинской капусты, менее чувствительные к длине светового дня и устойчивые к стрелкованию в жару. Например, «Спринкин» — ранний высокоурожайный гибрид с вегетационным периодом 55—60 дней, образующий плотные кочаны темно-зеленого цвета (до 2 кг), желтые на срезе. К раннеспелым и среднеранним сортам, рекомендуемым для Сибири и Дальнего Востока, относятся «Весенняя красавица», «Префект», «Сага», «Мисс Китай», «Сто пеленок», «Шанхай», «Гидра» и другие. Популярен ультраранний сорт «Веснянка» — небольшие кочаны (250 г) созревают через 35 дней после посева.