Пекари поделились секретами приготовления авторского южноуральского хлеба

Смотрим, вдохновляемся и печем хлеб в тематический праздник

«Без хлеба куска везде тоска» — говорили на Руси и ежедневно пекли ароматные, румяные караваи. Хлеб с давних времен является неотъемлемой частью русского стола, и до сих пор любая трапеза не обходится без куска-другого свежего хлеба. У этого продукта даже есть собственный праздник — Международный день хлеба, который отмечается сегодня, 16 октября. К празднику ИА «Первое областное» выведало у профессиональных пекарей и любителей со всей Челябинской области их личные секреты приготовления вкусного хлеба.

Супруги из Еманжелинска Галина Степанова и Юрий Семерей открыли свою пекарню несколько лет назад. До этого оба работали на заводе в Челябинске. Когда предприятие оказалось на грани закрытия, супруги задумались, чем же им заниматься дальше. И тут Юрий Михайлович предложил супруге открыть пекарню.

«Я подумал, обстановка сейчас везде нестабильная, но ведь хлебушек-то люди всегда будут хотеть есть. И предложил Галине открыть пекарню. Она удивилась, конечно, но согласилась, и завертелось все у нас», — рассказывает Юрий Семерей.

Начинали супруги производство хлеба, совершенно не зная ничего об этом деле. Все методом проб и ошибок. Не спали ночами, сутками стояли у печи, отдыхая всего по 20—30 минут. И упорный труд дал свои плоды: хлеб с каждым днем получался все вкуснее, а покупателей становилось все больше. Супруги, конечно, начали задумываться, от чего же зависит вкус хлеба? И как оказалось, не последнюю роль играет выдержка муки.

«Я обычно всегда заказываю две фуры муки. Одна стоит, вторая работает. И как-то я заметил, что из той муки, которая простояла месяц, хлеб получился совершенно другой: и вкус особенный, и тесто не такое. И вот сейчас заказываю муку так, чтобы в каждой из фур она простояла как минимум месяц», — рассказал Юрий Семерей.

Еще один секрет приготовления вкусного хлеба — это хорошее настроение и любовь к своему делу.

«От настроения многое зависит. Мы же все люди, у всех свои проблемы, но вот когда начинаешь печь хлеб в дурном настроении, в результате получается ерунда, а не хлеб. Мы это поняли. И если кто-то из нас или наших девочек пришел без настроения, он сразу же отправляется домой. Потому что не тот хлеб будет, невкусный», — поделился Юрий Михайлович.

Слова Юрия Семерея о хорошем настроении подтверждает и профессиональный пекарь из Сосновского района Майя Поклонова.

«Тесто — оно ведь живое, оно все чувствует. Начинаешь печь хлеб, когда болеешь или когда настроения нет, — и все, сто процентов, что хороший хлеб не получится», — рассказала Майя Поклонова.

Но есть у пекаря с многолетним опытом и другие секреты вкусного хлеба. Например, в ассортименте ее пекарни есть хлеб, про который посетители говорят: «Вот такой хлеб пекла моя бабушка в печи!» Этот хлеб Майя делает на кефире с добавлением закваски. Такой хлеб, в отличие от дрожжевого, получается очень плотным, но при этом воздушным и мягким.

Еще один секрет Майи — это, конечно же, практика. С первого раза идеального хлеба не выйдет. А те, кто печет его постоянно, уже многое понимают и знают, как сделать самый вкусный хлеб.

Жительница Челябинска Альбина для своей семьи много лет покупала хлеб в магазинах. На ее столе были и ржаной хлеб, и пшеничный, и цельнозерновой, и различные батоны, багеты. Выйдя на пенсию, женщина решила баловать свою семью домашним хлебом. И начала экспериментировать: в ход шли как разные ингредиенты, так и формочки.

В последнее время Альбина печет бездрожжевой хлеб. Но вместо кефира женщина добавляет пахту — что-то наподобие обезжиренных сливок, которые образуются при производстве сливочного масла. А вместо дрожжей — обычную пищевую воду.







«Сначала пекла хлеб только с пахтой. Хлеб такой вкусный, плотный получался. А потом прочитала в интернете, что можно добавить немного соды. Сначала подумала: „Да ну, ерунда“. А потом задумалась и решила: „Почему нет?“ В блины же добавляю соду. И всыпала в тесто чайную ложку. Вкус получился совершенно другой, вся семья захвалила»,— рассказала Альбина.

Секрет вкусного хлеба Марины из Копейска — в добавлении в тесто ложки меда. При этом хлеб женщина печет на прессованных дрожжах и из смеси пшенично-ржаной муки.

«Сколько себя помню, всегда пекла хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки с добавлением растительного масла. И вкусно, и сытно. Хлеб такой плотный получается. Но особый вкус ему, конечно, придает мед. Добавляю столовую ложку меда в тесто и хорошенько размешиваю. Получается такой немного сладковатый вкус. Ну и аромат, конечно, непередаваемый», — поделилась Марина.





А Фарига из Еманжелинского района печет хлеб на хмельных дрожжах. Причем сразу по три булки!

«Раньше всегда пекла хлеб на сырых дрожжах, а где-то месяц назад попробовала испечь на хмельных. На три булки беру где-то литр воды, добавляю туда немного сахара и хмельных дрожжей. Тесто получается такое, как опара. Немного соли, немного растительного масла — и все, жду, когда поднимется. Ставлю в теплое место, и иногда даже по три раза там у меня тесто поднимается. Выпекаю по 45 минут где-то», — поделилась Фарига.

Хлеб на хмельных дрожжах по душе всему семейству Фариги: с удовольствием уплетают его и супруг женщины, и дети.

Хлеб — один из самых популярных продуктов в России: подсчитано, что в среднем в течение жизни человек съедает около 15 тонн хлеба. Это не только вкусный, но и очень полезный продукт: в нем содержатся нерастворимая клетчатка и гемицеллюлоза, которые помогают сохранить здоровым желудочно-кишечный тракт. А еще в хлебе содержится глютаминовая кислота, которая участвует в синтезе аминокислот и повышает не только физические способности человека, но и умственные. А пища, съеденная с хлебом, превращается в благоприятную для быстрого переваривания консистенцию.

Фотографии предоставлены героями материала.