В Челябинске в пандемию стала популярна подработка

Горожанам предлагают вакансии пекаря, педагога и тренера

Почти каждый третий житель Челябинска будет искать подработку в случае, если у него возникнет необходимость в деньгах. Причем подрабатывать чаще всего готовы те челябинцы, которые описывают свое материальное положение так: «Денег вполне хватает на крупную бытовую технику, но мы не могли бы купить новую машину». Сервисы «Авито» и GigAnt выяснили, в какой сфере в Челябинске можно устроиться на подработку и на какую зарплату могут рассчитывать соискатели.

Подработка стала особенно популярной во время пандемии: многие компании временно прекратили свою деятельность, и челябинцы были вынуждены искать источники дохода, чтобы содержать семью. Большую роль сыграло и развитие самозанятости: компании охотно нанимают сотрудников, трудящихся в различных сферах, для выполнения каких-то задач.

Примечательно, что чаще всего подработку ищут челябинцы, которым хватает денег на покупку крупной бытовой техники. И меньше всего согласились бы на подработку те, кому едва хватает денег на питание.

Эксперты «Авито» отмечают, что найти подработку смогут челябинцы со стажем или без опыта, с удаленным режимом или частичной занятостью. Главное при выборе такой работы — быть внимательным и обращать внимание на отзывы о компании, сравнивать обязанности и уровень зарплат.

Подрабатывать могут педагоги раннего развития, работая до четырех раз в неделю и получая от 15 тысяч рублей. Некоторые частные клиники охотно принимают врачей и готовы платить им до 1000 рублей в час. По 600 рублей ежечасно может зарабатывать тренер по акробатике. Почасовую оплату обещают наладчикам промышленного оборудования, инженерам-проектировщикам, пекарям, швеям и монтажникам.

Для челябинцев без опыта работы также найдется немало вакансий. Например, подрабатывать можно в магазине, выкладывая товар или рассчитывая покупателей на кассе, или в ресторанах быстрого питания. По несколько часов в день можно работать курьером, кондитером или инструктором развлекательного парка. Желающие подрабатывать удаленно могут устроиться в call-центры, например, сервисы такси. Выплаты на таких работах можно получать еженедельно и даже ежедневно.