Педиатр рассказала, чем полезно детям тесто для пиццы

Готовка с родителями влияет на развитие малыша сильнее, чем уроки в кружках

Совместная готовка с ребенком приносит больше пользы, чем платные развивающие занятия, а гаджеты перед сном вредят здоровью куда серьезнее, чем принято считать. Таким мнением поделилась педиатр и неонатолог Файруза Латыпова. Порталу bashinform.ru она рассказала о том, что действительно важно для гармоничного развития детей, а что родители переоценивают.

Мозг ребенка начинает требовать развивающих занятий с момента рождения. Особенно пластичным он остается в первые 200 дней жизни, и этот период важно использовать, особенно если у малыша есть проблемы со здоровьем. При этом тащить младенца в «развивайку» не нужно — развивать мышление и стимулировать органы чувств должна сама среда, которую создают родители. Врач советует показывать яркие игрушки, петь колыбельные, включать приятную музыку, читать сказки и, главное, постоянно общаться с ребенком. Ни один планшет не заменит живого взаимодействия с мамой.

Что касается популярных методик раннего развития, врач советует родителям сначала самим изучить литературу и понять, подходят ли те или иные техники конкретному ребенку. Раннее чтение не должно становиться самоцелью. Если малыш быстро читает, но не понимает смысла прочитанного и не может пересказать текст, пользы от такого навыка практически нет.

Самыми адаптированными к жизни вырастают дети, окруженные вниманием, любовью и лаской. Причем здесь важен не столько успех родителей, сколько благоприятная атмосфера в семье. Настроение мамы и папы передается ребенку — и это работает лучше любого развивающего центра. В кружках с детьми занимаются час-полтора, все остальное время их развитие — зона ответственности родителей.

Особое внимание Файруза Латыпова уделила питанию и световой гигиене. Если ребенок думает, что пиццу привозит только курьер, маме пора звать его на кухню. Совместное приготовление теста, выпечка печенья, нарезка салата развивают мелкую моторику, формируют правильные пищевые привычки и дают ребенку чувство гордости: «Я сам готовил!»

Для физического и эмоционального здоровья критически важен правильный режим освещения. Современные дети проводят до 90% времени под искусственным светом, а вечером получают переизбыток свечения от экранов. Это нарушает выработку мелатонина и кортизола — гормонов, отвечающих за сон и бодрость. Врач советует убирать гаджеты минимум за два часа до сна, спать в полной темноте (никаких ночников), ежедневно гулять не менее двух часов в светлое время суток и соблюдать вечерние ритуалы: чтение, теплая ванна, тихая музыка. Температура в комнате для сна должна быть 18–21 градус.