Педагогов Челябинской области зовут на Форум классных руководителей

Лучшие наставники встретятся в Москве с 29 сентября по 1 октября

Учителей и кураторов колледжей Челябинской области приглашают на Форум классных руководителей — главное образовательное событие страны. Участников ждут лекции экспертов, тренинги и мастер-классы, сообщают организаторы.

«Каждый педагог должен использовать этот шанс. Это обмен идеями, поиск единомышленников и заряд вдохновения», — говорит посол ФКР от Челябинской области Ирина Малышева.

Заявки принимаются до 31 мая в сети «ВКонтакте». Отбор включает анкетирование, два теста по воспитанию и видеовизитку «Моя воспитательная практика». Форум проводится по поручению президента при поддержке Фонда гуманитарных проектов и VK.