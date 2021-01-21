От челябинцев ждут заявок на конкурс «За нравственный подвиг учителя»

Конкурс всероссийский, скоро стартует региональный этап

Педагогов Челябинской области приглашают к участию в XVI ежегодном Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя». Подать заявку на участие в региональном этапе можно уже сейчас. Прием продлится до 31 марта.

Целью конкурса является развитие системы духовно-нравственного просвещения в образовательных учреждениях.

«Работы принимаются в следующих номинациях: за организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации; лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи; лучшая методическая разработка по предметам: „Основы религиозных культур и светской этики“, „Основы духовно-нравственной культуры народов России“, „Основы православной веры (для образовательных организаций с религиозным компонентом)“; лучший образовательный издательский проект года», — сообщает пресс-служба Министерства образования Челябинской области.

Подать заявку и узнать подробности об участии в конкурсе можно по ссылке.