Педагоги из ДНР обменялись опытом с коллегами из Миасса

Учителя обсудили реализацию образовательных стандартов и побывали с экскурсией в нескольких школах

В рамках межрегионального сотрудничества Миасс посетила делегация из подшефной территории региона — города Ясиноватая Донецкой Народной Республики. В состав делегации вошли руководители школ и начальник отдела образования Ясиноватского района, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу мэрии Миасса.

Гости посетили ресурсный класс в школе № 22, побывали в школе № 20, где с октября этого года учились дети из Ясиноватского района, IT-кубе в ДДТ «Юность» и на экскурсии по образовательному центру.





Педагоги обменялись впечатлениями и опытом о работе российской системы образования, обсудили особенности воспитания подрастающего поколения и организации их досуга. В завершение визита педагоги и школьники из Ясиноватой стали участниками новогоднего представления в центре досуга «Строитель».





«Совсем скоро ребята из Ясиноватой вернутся домой. Их пребывание в Миассе было насыщенным и продуктивным. Помимо учебы для гостей проведен ряд мероприятий в учреждениях культуры и на природе», — рассказала начальник управления образования города Анна Овсянникова.

Напомним, ранее Первое областное информагентство сообщало о том, что для школьников из ДНР прошел урок по горным лыжам и сноуборду в «Солнечной долине».